Harryn és Meghanon gúnyolódik az internet - nevetséges lett a Time címlapfotója

A világ száz legbefolyásosabb embere közé választották Sussex hercegét és hercegnéjét.

A világ legbefolyásosabb emberei közé választották Harry herceget és Meghan hercegnét, akik a különszám címlapjáról mosolyognak vissza ránk.

Egy olyan világban, ahol mindenkinek van véleménye azokról az emberekről, akiket nem is ismernek, a herceg és a hercegné könyörületet érez azokért, akiket nem ismernek. Ők nem csak véleményt nyilvánítanak, ők erőfeszítéseket tesznek

- olvasható a Time összefoglalója a jótékonyságban élen járó hercegi párról.

A megtisztelő pozícióhoz három portét is készített a a neves magazin, melyek közül a címlapra választott képből hamar mém lett az interneten. Az erősen feljavított, photoshoppolt fotó nem csak azért került a kritikusok kereszttüzébe, mert Harry haja dúsabb, mint valaha is volt, vagy mert a fejük a képen olyan, mintha aránytalanul felnagyították volna, hanem azért is, mert egyáltalán nem az egységet sugalmazza, hanem azt - ahogy a képen is - a nadrágot ebben a családban Meghan hordja.

A Time magazin különkiadása egyébként épp Harry herceg 37. születésnapján debütált, valamint egy hónappal azután, hogy a párnak megszületett a kislánya, Lilibet - írja az Independent.

Ez a címlapfotó az első közös kép, mely az Oprah-val készült botrányinterjú óta készült a hercegi párról, amelyben elmondták, hogy a brit sajtó rosszindulata szerepet játszott abban, hogy visszaléptek a brit királyi család magas rangú tagjaiként ellátott hivatalos funkcióiktól.

A tavaly januári bejelentés óta a házaspár letelepedett Kaliforniában és létrehozta az Archewell Productions nevű produkciós céget, podcasteket készít a Spotify számára és Archewell néven jótékonysági alapítványt működtet a "közösségek egyesítésére".