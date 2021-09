Britney Spearst az eljegyzés után elnyelte a föld

A 39 éves popsztár Instagramján osztotta meg az örömhírt eljegyzéséről, nem sokkal azután, hogy Spears apja, Jamie leadta a Los Angeles-i bíróságon azokat a papírokat, amelyekkel hivatalosan is kezdeményezte lemondását lánya gyámságáról.

„Alig hiszem el” – írta Britney a fotóhoz, ahol büszkén mutogatta eljegyzési gyűrűjét. Az ékszert a New York-i Roman Malayev tervezte, a gyűrű belsejébe pedig a „Lioness” azaz „Oroszlány hölgy” feliratot gravírozták, ugyanis a vőlegény, Sam Asghari így becézi a popsztárt.

Britney azonban egyik napról a másikra eltűnt, legalábbis, ami az Instagram-oldalát illeti, törölte az összes bejegyzését, csupán egy üzenetet hagyott a rajongóinak Twitter oldalán:

Don’t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement 💍😉 !!!! I’ll be back soon 💋🌹✨

— Britney Spears (@britneyspears) September 14, 2021