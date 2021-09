Stallone 1,5 millió dollár reményében elárverezteti filmes ereklyéit

A Julien’s Auctions aukciósház kedden Londonban mutatta be az árverés kiemelt tárgyait, melyeket december 5-én lehet megvásárolni Beverly Hillsben. A színész személyes gyűjteményéből lehet licitálni jelmezekre, kellékekre, forgatókönyvekre, jegyzetfüzetekre és egyéb emlékekre, melyek olyan nagysikerű filmekből származnak, mint a Rocky- és a Rambo-sorozatok, a Függő játszma, A feláldozhatók és A pusztító.

A kiemelt tárgyak között van a Rocky III.-ban használt boxkesztyű (becsült értéke 10-20 ezer dollár, vagyis 2,9-5,9 millió forint), valamint az első négy Rocky-filmről szóló, kézzel írott jegyzetfüzetek, amelyeknek ára 40-60 ezer dollárra (11,8-17,7 millió forintra) tehető.

.@Reuters has a first look at our "Property From The Life And Career of Sylvester Stallone" auction. We will be holding a preview exhibition at the Mall Galleries in London from 10 am to 5 pm daily from Thursday, September 16th – Friday, September 24th. https://t.co/88kuusoip6

— Juliens Auctions (@JuliensAuctions) September 15, 2021