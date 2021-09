Timothee Chalamet örökölte meg Johnny Depp ikonikus szerepét

Megosztás Tweet



Filmmusical készül Paul King rendezésében Roald Dahl Charlie és a csokigyár című regénye nyomán. A Warner Bros. produkciójában Timothee Chalamet alakítja majd Willy Wonkát.

A Wonka című filmben Keegan-Michael Key (Holnapolisz) is szerepet kapott a The Hollywood Reporter értesülése szerint. A rendező, Paul King korábban egy másik klasszikus mesét, a Paddingtont is megfilmesített, és ő készítette a Paddington 2. című folytatást is.

Az új produkció a Charlie és a csokigyár előzményfilmje lesz: a fiatal Wonka történetét meséli el. A musical producere a korábban a Gravitáció, Házassági történet című filmeken is dolgozó David Heyman.

Wonka egy csokoládégyár hírhedt és különc tulajdonosa, aki Dahl 1964-ben megjelent klasszikus gyerekkönyvében és annak folytatásában, a Charlie és a nagy üvegliftben is fontos szerepet játszik. A regény 1971-es filmadaptációja a Willy Wonka és a csokoládégyár címet kapta, és Wonkát Gene Wilder alakította. A 2005-ös, Charlie és a csokigyár című adaptációban Johnny Depp játszotta a gyárost.