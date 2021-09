Rá járt a rúd – Jeff Bridges a kemoterápia alatt a koronavírust is elkapta

Megosztás Tweet



A színész tavaly októberben jelentette be közösségi oldalán, hogy limfómát állapítottak meg nála.

Jeff Bridges amerikai színész a Kingsman: Az aranykör (Kingsman: The Golden Circle) című film vetítésén a 48. Comic-Con képregény- és szórakoztatóipari fesztiválon a kaliforniai San Diegóban 2017. július 20-án. (MTI/EPA/Nina Prommer)

A 71 éves Jeff Bridges tisztában van vele, hogy nyirokrendszerének daganatos megbetegedése súlyos, de megígérte, hogy gyógyulásáról tájékoztatja rajongóit. Így tett legutóbb is, mikor elárulta, hogy betegsége jelenleg tünetmentes, amiért elképesztően hálás, de nem felejti el, milyen kínokat kellett átélnie, mikor a kemo és a koronavírus egyszerre gyengítette a szervezetét – írja cikkében a CNN.

Nem szépítem, közel volt a mennyek kapuja. Öt hétig voltam kórházban, mivel a kemoterápiás-kezelés teljesen kicsinálta az immunrendszerem. Itt fertőződtem meg a koronavírussal. És őszintén? A korona mellett a rákom gyerekjátéknak tűnt.

A színész szerencsére azóta már jobban van. A daganata üveggolyó méretűre csökkent, a koronát pedig már csak a visszapillantó tükörből nézi, de sajnos a hordozható oxigénpalackra még szüksége van, ellenben reméli, hamarosan azt is maga mögött tudja hagyni.

Jeff örömmel számolt be arról is, hogy valóra vált egyik legnagyobb álma, ugyanis a napokban oltár elé kísérhette lányát Hayley-t és még egy hagyományos apa-lánya táncra is maradt ereje, ami ide kattintva megnézhető.

A hétszer is Oscar-díjra jelölt filmsztár 2010-ben az Őrült szív című filmben nyújtott alakításáért kapta meg az amerikai filmakadémia díját. A hatvanas évektől filmező színész egyebek mellett az Azok a csodálatos Baker fiúk, a Csillagember, A félszemű és A préri urai című filmjeivel is sikert aratott.

Legutóbb 2018-ban a Húzós éjszaka az El Royale-ban című thrillerben láthatta a közönség a moziban, jelenleg a The Old Man című tévésorozatban forgat.