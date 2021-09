Több, mint testőr: Ben Afflecken nem jutnak át J. Lo elvetemült rajongói

Megosztás Tweet



Batmannél nem célszerű kihúzni a gyufát...

Nagy pillanatnak lehettek szemtanúi Jennifer Lopez és Ben Affleck rajongói múlt pénteken, hiszen a pár először jelent meg együtt nyilvános eseményen, mióta 18 évvel ezelőtt lezárult kapcsolatukat ismét felmelegítették.

A pár a Velencei Filmfesztiválon lépett kéz a kézben a vörös szőnyegre Ben új filmje, a The Last Duel premierjén. A pár elképesztően jól mutatott egymás mellett, Ben lefogyva a szmokingjában, Jennifer pedig a mélyen dekoltált Georges Hobeika estélyijében vonzotta a tekintetet.

Elnézve őket inkább tűnt úgy, mintha Lopez premierjét látnánk, és Ben csak büszkén kísérgetné szerelmét, de ebben talán nincs semmi meglepő, a színész egyszerűen csak hagyta ragyogni Jent a villanó vakuk fényében.

Ben Affleck checks overzealous fan looking for a selfie with Jennifer Lopez https://t.co/uqAtwhWRme pic.twitter.com/I8NyD0AZ87 — Page Six (@PageSix) September 11, 2021

Affleck egyébként a nagy debütálás után új szerepben is bemutatkozott a velencei reptéren, ahol kedvese egyik erőszakos, közös fotóra vágyó rajongója megsértette a pár intim szféráját. Ben testőrként lépet Jennifer elé, és lökte odébb a férfit, felhívva figyelmét arra, hogy átlépte a határt. A közjátékról a Page Six fotóriportere egy képsorozatot is készített.