Kórházi ágyából üzent a forgatáson megsérült Kate Beckinsale

A színésznőnek egy rossz mozdulat során ment ki a háta.

Baleset érte új filmje Las Vegas-i forgatásán Kate Beckinsale-t, akit aztán fájdalmas hátsérülésével végül kórházba is kellett szállítani - írja a Just Jared. A színésznő napokig nem adott életjelet magáról közösségi oldalán, egészen hétfőig, amikor is megköszönte rajongóinak a támogatást.

Sokkal jobban érzem magam, köszönöm a kedves üzeneteket és a szereteteteket.

Azt nem tudni, hogy szükség volt-e műtétre, mindenesetre az, hogy a 48 éves színésznő több nap után is a kórházi ágyából jelentkezett be, arra utal, hogy nem egy otthon is kiheverhető sérülésről van szó.

A színésznő júliusban egy interjú keretében árulta el, hogy a koronavírus-járvány miatti korlátozások nem csak szakmailag, de szülőként is próbára tették. Kate akkor szomorúan ismerte be, hogy Michael Sheennel közös 21 éves lányával, Lilyvel már két éve nem találkozott a pandémia miatt.