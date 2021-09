Hat év után grandiózus show-val tért vissza Justin Bieber a VMA színpadára

Megosztás Tweet



Az énekes két díjat is bezsebelt a zenei díjátadón.

Hat év kihagyás után vasárnap ismét fellépett Justin Bieber az MTV Video Music Awards (VMA) nyitó ceremóniáján, ahol elsőként The Kid LAROI-jal a “Stay” című slágerét, majd a Justice című lemezéről a “Ghostot” adta elő. A kanadai zenész legutóbb 2015-ben állt az MTV VMA-színpadán, és a What Do You Mean? című számát adta elő.

Biebert hat díjra jelölték a zenei díjátadón, melyből kettőt tudott díjra váltani, a Legjobb popvideó és Az év előadója kategóriában, utóbbiért az énekes Megan Thee Stallionnal, Ariana Grandéval, Doja Cattel, Rodrigóval és Taylor Swifttel versengett.

Justin Bieber kanadai énekes az év előadójának járó elismeréssel az MTV zenei tévétársaság videodíjainak átadási ünnepségén a New York-i Barclays Centerben 2021. szeptember 12-én.

(Fotó: MTI/AP/Invision/Charles Sykes)

A gálán a Foo Fighters vehette át a VMA első globális ikondíját. Ezzel az elismeréssel egy globális hatású, páratlan pályafutású művészt vagy zenekart díjaznak. A tekintélyes díjat korábban az MTV évente megrendezendő Europe Music Awards díjátadóján adták át. A korábbi díjazottak között volt a Queen, Eminem és Whitney Houston.

Az év legjobb új előadója díját Olivia Rodrigo vehette át. Az énekesnő Drivers Licence című számával további két díjat nyert el, köztük az év dalának járó trófeát. Az év videoklipje Lil Nas száma, az X Montero lett. A zenés videó a rendezés és a legjobb látványeffektus kategóriában szintén győzött.

Billie Eilish és Rosalía száma, a Lo Vas A Olvidar a legjobb latin klip díját kapta. Eilish emellett a Your Power című dalával ugyancsak győzött a legjobb mondanivalót tartalmazó számokat felvonultató Video for good-mezőnyben.

(Fotó:

MTI/AP/Invision/Evan Agostini)

A rockszámok között John Mayer dala, a Last Train Home nyert. Bruno Mars, Anderson .Paak és Silk Sonic pedig a Leave The Door Open című zenés videóval szerezték meg az R&B-kategória díját. Az év együttese BTS lett. A népszerű dél-koreai fiúbanda a legjobb K-pop-videók mezőnyében megosztott díjat szerzett Butter című dalával. A díjon a Gambler videóklipjéért jutalmazott Monstra X fiúbandával osztoztak.

A zenei díjátadó gálát a New York-i Barclays Centerben rendezték meg, a díjátadók között pedig olyan nevek szerepeltek, mint Jennifer Lopez, Billy Porter, Conor McGregor, 50 Cent, Fat Joe, Megan Fox, Ashanti, Rita Ora, Simone Biles és Travis Barker.