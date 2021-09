Ha Arnold Schwarzeneggert látja Budapesten, nem káprázik a szeme

Megosztás Tweet



A színész titokban érkezett a hétvégén a fővárosba.

Budapesten tartózkodik Arnold Schwarzenegger, bár, hogy filmforgatás miatt vagy turistaként érkezett-e Magyarországra, az egyelőre rejtély. A színészt először a Gresham-palota előtti kávézóban látta egy járókelő, majd Postásy Csaba, egy budai vendéglátóhely tulajdonosa is lencsevégre kapta egy oldtimer autóban.

A Netflix tavasszal jelentette be, hogy a 73 éves színész, volt kaliforniai kormányzó alakítja majd a főszerepet az új kémsorozatukban, emellett executive producerként is közreműködik a produkcióban. Schwarzenegger a sorozatban a 30 éves színésznő, Monica Barbaro apját játssza. A történet szerint apa és lánya is a CIA-nak dolgozik titokban. De egyszer csak rájönnek, hogy mindketten az ügynökség emberei, és korábbi hazugságaik és titkolózásuk ellenére rákényszerülnek, hogy együtt dolgozzanak.

Schwarzenegger először alakít főszerepet egy tévésorozatban. Az egyelőre cím nélküli, egyórás epizódokból álló szériát a Skydance Television gyártja.