Már kerekedik Jennifer Lawrence babapocakja

Megosztás Tweet



A színésznőt New York utcáin csípték el a lesifotósok.

Bombaként robbant a hír, hogy Az éhezők viadala sztárja gyermeket vár férjétől, a galériatulajdonos Cooke Maroneytól. A 31 éves Oscar-díjas amerikai színésznő nem árult el semmit a piciről vagy a terhességről, csupán megerősítette a híreket a sajtónak.

A Jenről készült lesifotók azonban arról árulkodnak, hogy a színésznő minimum a negyedik hónapban lehet. Lawrence éppen egy baráti ebédre tartott Manhattanben, a találkozóra pedig egy virágos kantáros nadrágot választott fehér pólóval, rózsaszín áttetsző szandállal és egy okkersárga retiküllel – írta cikkében a PageSix.

A színésznő mindig is a laza stílust részesítette előnyben. Esküvőjén blézerben és farmerban mondta ki az igent Cooke Maroney-nek a New York-i Városházán 2019 szeptemberében, amit aztán egy hónappal később azért megfejeltek egy igazi luxusmenyegzővel is, amit egy Rhode Islanden található 1894-ben épült kastélyban tartottak, 150 fős vendégsereg előtt.