Jennifer Garner lányai is megkapták a koronavírus elleni vakcinát

A színésznő mindenkinek hálálkodott, hogy elkezdődhetett a tanév.

Az Instgramon mondott köszönetet szinte mindenkinek Jennifer Garner, mintha legalábbis egy Oscar-díjkiosztón a győztes beszédének ezen részét olvastuk volna - írja az MSN cikke.

Köszönet a tanároknak, a közigazgatásban dolgozóknak, az iskolai személyzetnek, hogy lehetővé tették, h elkezdődhessen suli

- kezdett bele a Ben Affleckkel közös gyerekek, Violet, Seraphina és Samuel édesanyja.

"Visszatértünk! 3/3 maszkban, 2/3 beoltva (légyszi a 11 éven alattiakat is oltathassuk!)" - könyörgött Jennifer az amerikai kormánynak. "Mindhárman izgatottak, tettre készek, bátrak, de egyúttal sérülékenyek is a tanév elején" - folytatta a leíró részt a színésznő.

"Továbbá köszönet jár a tudósoknak is, akik lehetővé tették, hogy relatíve újra szabadon élhetünk, és az édesanyáknak azért, hogy átvészelhették a családok ezt az őrületet. Kérlek, Istenem, továbbra is hordozz minket a tenyereden!" - fejezte be fohászát Jennifer Garner.