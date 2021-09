Jamie Lee Curtis végre kiiktathatja Michael Myerst

Megosztás Tweet



A színésznőnek megvan a maga véleménye az új Halloween-filmről.

A Gyilkos Halloween című filmet – amely eredetileg tavaly jött volna ki a mozikban, de a járvány miatt el kellett halasztani a bemutatót – rendkívül aktuálisnak tartja a főszereplő Jamie Lee Curtis. Voltaképpen még örül is a késésnek.

„A 2018-as film azért volt aktuális, mert akkor jött ki, amikor tetőzött a Me Too mozgalom, és a történet mondanivalója egybecsengett az akkori eseményekkel – mondja a színésznő. – A három évvel ezelőtti Halloween arról szólt, hogy egy nő 40 éven át hordozza magában a traumát, aztán hirtelen tele lesz a hócipője, és szembeszáll azzal, aki gyötrelmet okoz neki – pont úgy, mint azok a nők, akik csak sok év után leplezték le erőszaktevőiket. A Gyilkos Halloween ismét csak húsbavágóan érvényes módon reflektál a világban végbemenő folyamatokra. A hősnő, Laurie eddig magányosan, esetleg egy-két segítőtárssal harcolt a maszkos rém ellen, most azonban az egész környék fellázad, az emberek felfegyverkezve kitódulnak az utcára, igazi lincshangulat érződik a levegőben. A sokáig lappangó trauma felszínre törése után most eljött a Harag Napja. Ha a Capitolium ostromára gondolunk, egyértelmű a párhuzam.”

Aki arra számít, hogy Haddonfield nagyon dühös polgárai közös erővel legyőzik Michael Myerst, azt emlékeztetjük, hogy jön még egy rész, a Halloween Ends, ahol talán sikerül pontot tenni az ámokfutás végére. Talán.