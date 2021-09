Csoda, hogy kollégái el tudták viselni a napokig nem tisztálkodó Benedict Cumberbatcht

Megosztás Tweet



A hiteles szerepazonosság kedvéért a színész egy hétig nem fürdött.

Los Angeles, 2018. április 24.

Benedict Cumberbatch angol színész a Bosszúállók: Végtelen háború (Avengers: Infinity War) című filmjének bemutatóján Los Angelesben 2018. április 23-án. (MTI/EPA/Jimmy Morrison)

A kutya karmai közt címmel új westerndrámára készülhetünk, melyben Benedict Cumberbatch és Kirsten Dunst játssza majd a főszerepet. A húszas évek Montanájában zajló történet szerint Benedict egy szadista farmert alakít, és hogy jobban átélje szerepét, Jane Campion rendező arra kérte, hogy hat napig ne fürödjön. A színész ezt meg is tette, bár arról nem szólnak a hírek, hogy ezt a módszert hányszor alkalmazták a tizenkét hetes forgatás ideje alatt és, hogy kollégái hogyan viselték el az esetleges kellemetlen körülményeket – számolt be cikkében a The Telegraph.

Benedict talpig úriember, így a rendezőnő kifejezetten azt kérte tőle, hogy felejtse el a mindennapi kedvességét, amíg Phil Burbanket játssza, sőt, a teljes stábnak a következőket mondta:

Az egész forgatás végén fogtok csak újra az igazi Benedicttel találkozni, addig csak Philt látjátok

A kutya karmai közt filmet a rendezőnő hazájában, Új-Zélandon forgatták, de Benedict Montanában készült a szerepre, ahol lasszózást és lovaglást tanult, valamint elsajátította a bendzsózás és a bikakasztrálás fortélyait is.