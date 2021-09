Phil Collins talán soha többé nem áll színpadra - aggasztó állapotáról adott interjút

Megosztás Tweet



A szeptemberre tervezett Genesis turné most különösen bizonytalannak tűnik.

Nem tudok megtartani egy dobverőt sem. Fizikálisan vannak problémáim, pedig nagyon szeretnék a színpadon játszani a fiammal

– hangzanak el a frissen megjelent BBC interjúban Collins szívszaggató szavai.

Philnek az elmúlt években számos egészségi problémával kellett megküzdenie: cukorbetegsége mellett a hangos zenétől károsodott a hallása, problémái támadtak a gerincével, emiatt bottal jár és ülve énekel, az állandó dobolástól megsérültek a kezében lévő idegek és már közel tíz éve nem tud dobolni.

Phil Collins: 'I can barely hold a drumstick' https://t.co/Z3kIXBGxFZ — BBC News (World) (@BBCWorld) September 9, 2021

2011-ben bejelentette visszavonulását, négy évvel később mégis visszatért. 2017-ben pedig ismét turnéra indult - együttesében fia, Nicholas dobolt -, a Royal Albert Hallban tartott hat koncertjére negyedóra alatt keltek el a jegyek.

Tavaly bejelentette, hogy Tony Banks és Mike Rutherford társaságában újraélesztik a Genesist és The Last Domino? címmel koncertkörútra indulnak, Collins legfőbb feltétele pedig az volt, hogy a dobok mögött fia üljön. A turnét a koronavírus-járvány miatt szeptemberre halasztották, de Phil friss vallomása megkérdőjelezi, hogy lesz-e bármi is az egészből.

Mindannyian kiöregedtünk, de személy szerint nem tudom, hogy akarok-e még egyszer turnéra indulni.

A zenész iránt sok rajongó komolyan elkezdett aggódni, hiszen a műsorban különösen elgyötörtnek látszott. Többen feltételezték, hogy ilyen állapotban talán lánya esküvőjét is kihagyta, de a Dailymail információi szerint ott volt Lily Collins lagziján a hétvégén.