Stevie Wonderrel erősít a hat kontinensen átívelő jótékonysági koncert

Olyan sztárok lépnek fel a rendezvényen, mint a Duran Duran, Kylie Minogue, Jennifer Lopez vagy Ed Sheeran.

Stevie WONDER amerikai énekes koncertezik a Rock in Rio zenei fesztiválon Lisszabonban 2012. június 2-án

(Fotó: MTI/EPA/Manuel de Almeida)

Stevie Wonder is fellép majd azon a 24 órás, hat kontinensről jelentkező adománygyűjtő koncerten, amelynek egyik helyszíne Los Angeles lesz szeptember 25-én.

Az egész napos rendezvénnyel a szegénység és a klímaváltozás elleni küzdelemre akarják ráirányítani a figyelmet, továbbá szeretnék elérni, hogy világszerte jobban hozzá lehessen jutni a koronavírus elleni védőoltásokhoz.

Demi Lovato (Fotó: Nemzeti Fotótár/EPA/José Sena Goulao)

Az eseményt szervező Global Citizen csütörtökön jelentette be, hogy Stevie Wonder is ott lesz a fellépő sztárok között. A programban a H.E.R., Adam Lambert és Demi Lovato, Chloe x Halle, a OneRepublic, The Lumineers, a 5 Seconds of Summer és Ozuna is szerepel majd.

Az adománygyűjtő koncert londoni műsorában szintén számos sztárfellépő lesz, köztük a Duran Duran, Kylie Minogue, Maneskin, Nile Rodgers and Chic és a Rag'n'Bone Man.

A Global Citizen azt szeretné, ha az amerikai Biden-kormányzat azzal növelné a vakcinához való hozzáférést, hogy szeptember végéig legalább 350 millió adag védőoltást osztana el a legszegényebb országok között. A szervezet egyúttal azt is szeretné elérni, hogy az Egyesült Királyság kormányzata vállaljon partneri szerepet az ENSZ Race to Zero klímakampányában.

Indianapolis, 2015. július 3.Ed Sheeran angol énekes-dalszerző koncertje az indianapolisi Klipsch Zenei Központban 2015. július 2-án. (MTI/EPA/Steve C. Mitchell)

A Global Citizen Live koncertet hat kontinensen rendezik meg, Los Angeles és London mellett New Yorkban, Párizsban, Sydney-ben, Rio de Janeiróban, és a nigériai Lagosban is lesznek fellépők. Jennifer Lopez, Billie Eilish, Ed Sheeran, a Coldplay, Usher, Lizzo, Elton John, Doja Cat, a Metallica, Camila Cabello és a Black Eyed Peas különböző helyszínekről jelentkezik be az élő adásba.