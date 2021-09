Gólyahír: második gyermekével várandós Kylie Jenner

Hetek óta fo9lytak a találgatások a közösségi médiában, hogy a 24 éves Kylie Jenner terhes-e vagy sem.

A pletykák azután kezdtek terjedni, miután a fiatal tévésztár szülője, Caitlyn Jenner egy rajongó kérdésére elárulta, hogy hamarosan születik egy újabb unokája, de mint kiderült, Burt Jenner fiára gondolt akkor, nem pedig Kylie gyermekére.

Magyar idő szerint a hajnali órákban Kylie feltöltött egy pár perces videót Instagram-oldalára, amiben megerősítette, tényleg várandós, és Travis Scottal második közös gyereküket várják. A videó a pozitív terhességi teszttel indul, láthatjuk az ultrahang vizsgálatokat, Kylie kerekedő pocakját, valamint azt is, ahogy első szülött lányuk Stormi Webster, hogyan osztja meg a nagyival, Kris Jennerrel az örömhírt.

„Ez életem egyik legboldogabb pillanata” – mondta könnyeivel küszködve Kris.



Arról Kylie egyelőre nem számolt be, hogy pontosan hányadik hónapban van, és a kicsi nemét sem árulta még el, de valószínűleg Stromi kistestvére 2022-ben érkezik.

Next thing we knew, she was expecting baby number 2! ❤️ Kylie Jenner has confirmed her pregnancy with a beautiful video. https://t.co/81jSst5KCz pic.twitter.com/ufrXiqsiym

— E! News (@enews) September 7, 2021