Stanley Tucci először vallott a rákkal való küzdelméről

Három éve rákot diagnosztizáltak Stanley Tuccinál – olvasható a Virgin Atlantic légitársaság fedélzeti magazinjában, a Verában.

A 60 éves Tucci, aki olyan produkciókban csillogtatta meg a tehetségét, mint Az éhezők viadala, Az ördög Pradát visel, a Pelikán ügyirat vagy az Amerika kapitány, nyelvrákkal küzdött, ami ráadásul mérete miatt nem volt operálható, így magas dózisú kemoterápiát és sugárkezelést javasoltak számára az orvosok. A gyógymód sikeresnek bizonyult, s bár fél éven át szondán keresztül tudták csak táplálni, ma már sokkal jobban van, a szakértők szerint a rák vélhetően nem tér majd vissza.

In a new interview, Stanley Tucci shared that he was diagnosed with cancer and underwent successful treatment three years ago https://t.co/DsUZHT6BVw

— Variety (@Variety) September 6, 2021