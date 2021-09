Dióssy Klári jobban izgult az első tanítási napon, mint a kisfia

Megosztás Tweet



A legnagyobb probléma a reggelizés – árulta el a Család-barát hétfői adásában Dióssy Klári, akinek fia első osztályos lett. A Ridikül műsorvezetője arról is mesélt, mi iránt érdeklődik a 7 éves Máté.

„Első nap, amikor bevittem az iskolába, azt sugdosta nekem, hogy most már menjek haza” – vallotta be Dióssy Klári, akit Máté hozzáállása jó érzéssel töltött el.

Bevallotta persze azt is, hogy ő jobban izgult az első nap előtt, mint kisfia. A műsorvezető kisfia alig várta az iskolát, és mivel Máté NASA-őrületben ég, a tolltartója és az iskolatáskája is bolygós mintájú, amit végre megmutathatott az osztálytársainak is.

Hogy milyen iskolába jár Máté és milyen szempontok szerint választottak sulit, az a Család-barát adásából kiderül. És ha már iskolakezdés és reggeli rutin, a megfelelő reggeli elkészítése pedig nemcsak a Ridikül műsorvezetőjének okozhat fejtörést, de a Család-barát segítségével IDE kattintva most ehhez is hasznos tippeket kaphatnak a szülők.

Máté számára az ősz az iskolakezdést, Dióssy Klári műsorának, a Ridikülnek pedig az új évad indulását jelenti szeptember eleje.

A Duna Televízió műsora ugyanis szeptember 6-ól ismét jelentkezik minden hétköznap 17.05-től.