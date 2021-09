Cardi B gálába vágta magát a szülés után a gólyahír bejelentéséhez

Megosztás Tweet



Az énekesnőnek kisfia született a múlt hétvégén.

Előbb várták volna a rajongók Cardi B és Offset újabb bejelentését a válásról, mint a második közös gyermek érkezésének hírét, a júniusi BET Awards díjátadóján azonban mégis utóbbira került sor.

A sztárpár tavaly szeptemberben még válni készült a csalfa férj miatt, majd két hónappal később már békülésüktől volt hangos a sajtó, amit egy kisbabával pecsételhettek meg, aki szeptember 4-én, egészségesen jött világra. A büszke anyuka egyelőre nem jelentette be kisfia nevét, de a gólyahírről mindenképp be szeretett volna számolni a rajongóinak. Így aztán ahelyett, hogy készített volna egy fotót újszülöttje apró kezéről, magát is puccba vágva, divatos fejkendővel a fején, és a kórházi takaró snasszságát ellensúlyozva, egy használt autó árába kerülő Louis Vuitton takaró alól, karján a picivel és oldalán párjával a nagyvilágnak is bemutatta a család legifjabb tagját -írja a Harper's Bazaar.

A pár 2017-ben jegyezte el egymást, és még abban az évben titokban össze is házasodtak. Egy évvel később szakításra került a sor Offset állítólagos hűtlensége miatt, nem sokkal később azonban kibékültek, ugyanez a dráma ismétlődött meg tavaly ősszel is. Kapcsolatukból egy kislány született, Kulture, aki hamarosan hároméves lesz.