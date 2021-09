Tom Cruise kis híján felrobbantja maga alatt a vadászbombázót

Megosztás Tweet



Bár a premier csúszik, érdemes türelmesnek lenni, hisz a film kedvcsinálója szerint a siker borítékolható.

Bár maga Tom Cruise nem jelent meg az idei CinemaConon, amely Amerika egyik legnagyobb filmes rendezvénye, de így is szenzációt keltett, hogy levetítették a Top Gun: Maverick első 13 percét. A produkció nyitánya Cruise karaktere, Maverick és felettese, az admirális (Ed Harris) konfliktusát mutatja be. A hadvezetés fel akarja számolni a Top Gun nevű elit repülőegységet, erre Maverick úgy dönt, hogy dacból 10 Mach sebességgel fog repülni (a Mach a hangsebesség mértékegysége, 1225 km/óra). Maverick fel is száll, a dühös admirális és csapata pedig az irányítóteremből figyeli a fejleményeket. A repülő eléri a 10 Machot, sőt túl is lépi, ám a motor a szokatlanul nagy terhelés miatt kigyullad, és úgy tűnik, a vadászbombázó fel fog robbanni. A következő jelenetben azonban Maverick sértetlenül sétál be egy étterembe. Megkérdezi: hol vagyok? A Földön, válaszolja egy kisfiú a pult mellől.

Az új Top Gun-film hosszú vajúdás után született. Tom Cruise addig nem akart visszatérni Maverick szerepében, amíg olyan forgatókönyv nem születik, ami méltó az 1986-os klasszikushoz. Úgy látszik, végül sikerült összehozni.

A Top Gun-folytatás 2022. május 27-én, kerülhet a mozikba, a magyar premierdátum egyelőre nem ismert.