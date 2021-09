Sarah Michelle Gellar simán eltéveszti házassági évfordulója dátumát

Megosztás Tweet



Még jó, hogy mások résen voltak.

A 44 éves amerikai színésznő, Sarah Michelle Gellar (Buffy, a vámpírok réme, Tudom, mit tettél tavaly nyáron, Kegyetlen játékok) tökéletesen félrenézte a naptárat, és egy nappal későbbre hitte férjével, Freddie Prinze Jr.-ral való házassági évfordulójának dátumát – írja a JustJared.

Nem lehet pedig olyan nehéz megjegyezni, hiszen a pár már 19 éve házas, és nem pusztán arról van szó, hogy elfelejtette Sarah, hanem hogy egy másik napnak hitte azt. Ha előbbinek hiszi, az a kisebbik baki, de így, hogy a másnapot hitte annak, így elég kínos. Pontosabban kínos is lehetett volna. Ugyanis az ABC tv-társaság Good Morning America műsora és a US Weekly magazin is megemlékezett a napról, amit észlelt Sarah édesanyja, és felhívta lányát, hogy mi a helyzet.

Szeretném megköszönni a hírről beszámoló médiumoknak és anyukámnak, hogy riadóztattak a napról, ugyanis azt hittem másnap lesz az évfordulónk. Boldog évfordulót, Freddie, ma, holnap, és bármely másik napon a jövőben!

- írta kis Instagramjára Sarah Michelle Gellar.