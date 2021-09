40 év után, új dalokat készített az ABBA

Megosztás Tweet



Negyven év után új stúdióalbumot készített az ABBA, az ABBA Voyage című, tíz dalt tartalmazó album novemberben jelenik meg - még az előtt, hogy elindítanak egy koncertsorozatot, amelyen avatárok fogják előadni legnépszerűbb dalaikat.

1974. február 9-én a svéd közszolgálati televíziós stockholmi stúdiójában készített kép az Eurovíziós Dalfesztivál selejtezőjében fellépő ABBA svéd popegyüttes tagjairól, Benny Anderssonról, Anni-Frid Lyngstadról, Agentha Fältskogról és Björn Ulvaeusról (b-j). Az ABBA 2018. április 27-én közölte, hogy két új dalt fognak a közeljövőben megjelentetni és összeraknak egy virtuális valóság turnét, amelyben nem a zenekar tagjai, hanem a digitális másuk szerepel, amiket az 1979-es külsejük alapján készítettek. Az egyik új dal a I Still Have Fair In You, amit a BBC és az NBC közös tévés különkiadásában fognak bemutatni, a tervek szerint decemberben. Az 1972-ben alapított és 1983-ban feloszlott zenekar a hetvenes évek egyik legnépszerűbb popformációja volt, világszerte több mint 400 millió lemezt adtak el. (MTI/EPA/Olle Lindeborg)

A világszerte népszerű svéd együttes, amely 1982-ben oszlott fel, közölte, hogy a koncertre készülve tértek vissza a lemezstúdióba.

Először csak két dalra, aztán azt mondtuk, lehetséges, hogy még néhányat csinálnunk kellene

- mondta Benny Andersson.

Végül 10 számot rögzítettek, ezek közül kettőt csütörtökön bemutattak a sajtótájékoztatón.

Az I Still Have Faith In You egy szeretetteljes zongorára írt ballada, amely az együttes négy tagja közötti kapcsolatot mutatja be.

Amikor Benny eljátszotta a dallamot, tudtam, hogy az rólunk szól

- idézte Björn Ulvaeust a BBC NEWS honlapja.

A második dal, a Don't Shut Me Down egy mini melodráma az olyan ABBA-klasszikus hangulatában, mint a The Day Before You Came, amely arról szól, hogy egy nő visszatér partneréhez több évvel az után, hogy faképnél hagyta őt.

Mindkét dal rajta van a november 5-én megjelenő albumon.

Amikor együtt visszatértünk a stúdióba, el sem tudtam képzelni, mit várjak. Ám Benny stúdiója olyan baráti és biztonságos környezet, és valóban élveztem a munkát. Alig hiszem, hogy végül eljött az a pillanat, amikor megoszthatjuk ezt a világgal

- írta Agnetha Fältskog a közelményben.

Az új dalokat az együttes virtuális koncertsorozatán is fogják játszani, amelynek szintén ABBA Voyage a címe, és amely jövő május 27-én kezdődik egy speciális londoni arénában. A hét hat napján az ABBA tagjainak digitális verziói adják elő egy tíztagú elő zenekar kíséretében az együttes legsikeresebb számait.