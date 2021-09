Harry Potter, Transformers és Jurassic Park egy helyen – megnyitott az Universal legnagyobb szórakoztatóparkja

China's first Universal Studios theme park opens this month in Beijing. Here's a sneak peek: https://t.co/VynGcJkewr pic.twitter.com/fbrdXE0WLR

Az idegenforgalmi látványosság a 21 milliós kínai főváros központjától 30 kilométerre elhelyezkedő Tuncsou városrészben található, saját metrómegállóval rendelkezik. Területén két nagy hotel, 80 étterem, 30 üzlet, 24 színpad és 37 attrakció kapott helyet, amelyek olyan népszerű filmek alakjait és történeteit elevenítik fel, mint például a Harry Potter, a Transformers, a Kung Fu Panda, a Jurassic Park, a Minyonok és a Vízivilág.

Évente több mint tízmillió vendégre és tízmilliárd jüan (453,5 milliárd forint) bevételre számítanak a Universal Beijing Resort üzemeltetői. A felépítés költségeit 50 milliárd jüanra (2267 milliárd forintra) becsülik. Az építkezés 2015-ben kezdődött.

A hollywoodi, orlandói, szingapúri és oszakai szórakoztatópark után ez a Universal Stúdió ötödik és négy négyzetkilométeres területével egyben legnagyobb parkja, a harmadik Ázsiában és az első Kínában.

