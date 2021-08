Stallone ismét összeszedi A feláldozhatókat – ősszel kezdik a forgatást

Megosztás Tweet



Hamarosan megkezdik a The Expendables - A feláldozhatók negyedik részének forgatását Sylvester Stallone és Jason Statham főszereplésével - jelentette be hétfőn a Lionsgate stúdió.

Sylvester Stallone amerikai színész érkezik az Oscar-díjra jelöltek számára rendezett vacsoraestre a Beverly Hilton Hotelbe a kaliforniai Beverly Hillsben 2016. február 8-án. A 88. alkalommal odaítélt Oscar-díjak átadási ünnepségét február 28-án tartják Los Angelesben. (MTI/EPA/Mike Nelson)

Stallone és Statham mellett a korábbi színészgárdából Dolph Lundgren és Randy Couture is szerepel a népszerű akciósorozat újabb részében. Új szereplő a rapper 50 Cent, Tony Jaa és Megan Fox. A filmet Scott Waugh rendezi.

A feláldozhatók harmadik részét 2018-ban Patrick Hughes rendezte, akkor még Arnold Schwarzenegger, Antonio Banderas, Wesley Snipes, Harrison Ford és Mel Gibson is tagja volt az akciómozi csapatának.

Az eredeti The Expendables - A feláldozhatók című 2010-es filmet Stallone írta és rendezte, valamint az egyik főszerepet is ő alakította. A két további folytatás forgatókönyve is a nevéhez fűződik. Ő toborozta a veterán akciósztárcsapatot is a gyorsan népszerűvé vált szériához.

Az első három rész világszerte több mint 800 millió dolláros (235 milliárd forintos) bevételt hozott a mozikban.