A rendőrtiszt, aki megszólalásig hasonlít Dwayne Johnsonra

Szó szerint felrobbantotta az internetet A dzsungeltúra sztárjának és az alabamai rendőrség egyik járőrének közös összevágott fotója, mivel a két férfi kiköpött mása egymásnak – számolt be a JustJared.

A Morgan megyei seriff hivatal által közölt képen, a baloldalon látható Eric Fields rendőrtiszt, a jobb oldalon pedig Johnson. A testi adottságok mellett, a póz is hozzátett egy lapáttal a kettejük közötti hasonlóságra.

A hír természetesen A sziklához is eljutott, aki boldogan osztotta újra a fotót és hozzátette, hogy szívesen találkozna hasonmásával egy italra:

Oh shit! Wow.

Guy on the left is way cooler.

Stay safe brother and thank you for your service. One day we’ll drink @Teremana and I need to hear all your “Rock stories” because I KNOW you got ‘em #ericfields https://t.co/G38tOr68cW

— Dwayne Johnson (@TheRock) August 31, 2021