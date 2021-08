Siklósi Örs egyik utolsó felénekelt dala debütált a Petőfi Rádióban

Megosztás Tweet



A szerzemény a Road Movie projekt keretében debütált egy olyan klippel, amelynek egyik jelenetében Örs családja és legközelebbi barátai is énekelnek.

Hétfőn reggel a Talpra magyar műsorvezetői az AWS-t látták vendégül, akik elhozták a stúdióba, az Emlékszem című dalukat. Már több mint fél év eltelt azóta, hogy az AWS zenekar elveszítette az énekesét, most pedig elérkezettnek látták az időt, hogy megjelenjen az a daluk, ami az egyik utolsó azok közül, melyet Örs még a halála előtt felénekelt.

Siklósi Örsnél tavaly nyáron leukémiát diagnosztizáltak, de bármennyire küzdött és hit a gyógyulásban, február elején a szervezete feladta a harcot. A banda szeptember 5-én a Budapest Parkban emlékeznek a frontemberre, ahol az együttes tagjaihoz több barát is csatlakozik a színpadon.

Meséltek arról is, hogy van három olyan dal, amelyet Örs még a távozása előtt teljes egészében felénekelt, és szándékukban áll ezeket közkinccsé téve a rajongóknak is megmutatni.

A srácok elmesélték, hogy 2019 elején érkezett a megkeresés, hogy a Road Movie projektben képviseltessék magunkat. Mint ismert, a kezdeményezés lényege, hogy a felkért előadók egy számukra fontos hazai tájról, városról, régióról írnak egy dalt, amelyhez később videoklipet is forgatnak. 2019 júniusában le is adták az ehhez készült demót, amely azért is olyan különleges, mert Siklósi Örs nem csak énekes-szövegíróként vett részt a munkában, a zene, illetve az alaphangszerelés is az ő ötlete. A szerzemény témája a Zsámbéki-medence, azon belül is elsősorban Budakeszi lett, miután Siklósi Örs, Brucker Bence és Veress Áron is ott nőtt fel (Kökényes Dániel Pátyon, Schiszler Soma Solymáron).

A klipet tavaly tavasszal forgatták volna, ám a járványhelyzet miatt el kellett halasztani.

A dal eredetileg Budakesziről szólt, arról, hogy Örs mennyire szerette szülővárosát, a helyet, ahol felnőtt, mennyire hiányzott neki és mennyire várta, hogy életének egy későbbi szakaszában egyszer visszatérhessen oda.​