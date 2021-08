Le a kalappal – Kristen Stewart zseniálisan alakítja Diana hercegnét

Nemrég még mindenki azon törte a fejét, vajon van-e bármi köze Jennifer Lawrence 2013-as Oscar-gálás esésének a néhai hercegné életéről szóló filmhez? Ugyanis kísértetiesen hasonlított Lawrence mutatványa a Spencer poszteréhez.

A kellemetlen magyarázkodást elkerülve, a készítők gyorsan kivágták magukat a frissen megjelent előzetessel, ami minden kétséget eloszlatott azokban, akik kétkedve fogadták az Alkonyatból ismert Kristen Stewartra esett választást – számolt be a The Guardian.

Stewart egy korábbi interjújában elárulta, hogy még soha nem hagyott benne akkora nyomot szerep, mint Diana hercegné karaktere:

Nagyon sokat jelent nekem, ami új dolog, hiszen én Los Angeles-i vagyok, és nem Angliában nőttem fel. Ez nem olyan dolog, ami mindig is a vezérfonalam volt, hisz annyira messze történt tőlem. Most mégsem tudok tőle szabadulni. Egyfolytában arra gondolok, hogy vajon mit gondolna mindarról, ami most történik a világon.