Ryan Reynolds újabb trollkodásának esett áldozatul Blake Lively

Ha bárki megkérdezné, ki Hollywood legszórakoztatóbb párja, gondolkodás nélkül mindenki rávágná, hogy Blake és Ryan. A szerelmesek előszeretettel viccelődnek egymás kárára legyen szó évfordulóról vagy születésnapról.

A pletykafészek szőke ciklonja augusztus 25-én ünnepelte 34. születésnapját, ezt a magas labdát pedig szerető férje sem hagyhatta szó nélkül, aki egy videóval köszöntötte gyermekei anyját. A probléma csupán annyi, hogy pont Blake-ről felejtkezett meg a nagy napján – írja a JustJared.

My favorite thing that’s ever happened on August 25th. https://t.co/lfheG3uikV

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 25, 2021