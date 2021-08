Ben Affleck hipersebességre kapcsolt – gyémántgyűrű vadászaton volt

Megosztás Tweet



Jennifer Lopezt nem csak korát meghazudtoló külseje, hanem a hamarosan az ujját díszítő hatalmas gyűrű miatt is lehet majd irigyelni.

Nem most először pedzegeti a média az újra egymásra talált gerlepár eljegyzését. Júliusban már felröppentek a hírek, hogy a Batman sztárja készen áll a lánykérésre, de eddig csak óvatosan kezelték a pletykát, most azonban lesifotósok csípték el a színészt a Tiffany's egyik üzletében, amint lélegzetelállító gyémántgyűrűket nézeget. Ben nem egyedül ment a vadászatra, vele tartott édesanyja és 9 éves fia, Sam is – számolt be cikkében a PageSix.

A színész nem először készül feltenni a nagy kérdést az 52 éves énekesnőnek. A szerelmeseket a kétezres évek álompárjaként tartották számon, de nem sokkal az esküvőjük előtt, felbontották az eljegyzésüket 2004-ben.

A páros azonban több év elteltével idén májusban újra egymásra talált, amit minden igyekezetük ellenére, szinte rögtön megneszelt a sajtó. Jen és Ben sokáig nem tették hivatalossá ismét fellángolt kapcsolatukat, annak ellenére, hogy a média tele volt a kettejükről készült fotókkal. Lopez végül júliusi születésnapján törte meg a jeget, mikor Instagram oldalára feltett egy közös képet.

Azt sajnos még nem tudni, hogy Affleck milyen gyűrűt választ majd kedvesének, ahogy azt sem mikorra tervezi a lánykérést, mindenesetre a rajongók egy emberként szurkolnak, hogy a sztárpár ezúttal tényleg eljusson az oltárig.