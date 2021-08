Paris Hilton tíz esküvői ruhában parádézik majd a háromnapos lagziján

Megosztás Tweet



Az örökösnőt negyedszerre jegyezték el, így most biztosra megy.

Paris Hilton ismét menyasszony. Az örökösnőre Carter Reum személyében talált rá a szerelem, s hogy a kockázatitőke-befektető, aki egy Jean Dousset gyűrűvel kérte meg a kezét egy privát szigeten, a Hilton család jelenlétében.

Paris most negyedjére visel eljegyzési gyűrűt, és remélhetően az oltárig is eljut, ugyanis a The Tonight Show-ban bevallotta, hogy legalább tíz esküvői ruhával készül a nagy napra.

Három napos lesz az ünneplés. Sok mindent tervezünk. Lesz legalább 10 ruhám. Szeretek átöltözni. Szeretném megmutatni a rajongóimnak, hogy rátaláltam a hercegemre, és a boldogságra.

-nyilatkozta Jimmy falonnak az örökösnő.

Néhány hete felrobbantott az internetet a hír, miszerint paris gyermeket vár. A Page Six nagyon mellé lőtt, amikor exkluzív hírként írták meg, hogy a sztár első gyermekét várja vőlegényével, miután sikeres meddőségi kezelésen esett át.

A híresség azonban maga tett pontot a pletykára, saját podcastműsorában, a This Is Parisben.