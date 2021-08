Az Agymenők főszereplője megvenné az olimpia makacs lovát

Megosztás Tweet



A németek öttusázójának drámája nagy port kavart, azonban a színésznő szerint sem lehet az állatott hibáztatni az esetért.

Kaley Cuoco wants to buy an Olympic horse. Here's why:https://t.co/JbHh4OHWcM — JustJared.com (@JustJared) August 14, 2021

A tokiói olimpia egyik legkellemetlenebb szituációja egyértelműen a németek öttusázójához köthető. Annika Schleu a lovaglás előtt összetettben 27 ponttal vezetett, azonban Saint Boy nevű ló nyergében rettentően pórul járt.

Ahogy az M4 Sport is megírta, a 31 éves sportoló a nyeregben zokogva ütötte lovát, amely nemhogy ugrani, de elindulni sem volt hajlandó. A paripa egyébként több öttusázónak is borsot tört az orrá alá, első lovasán ugyanis nulla pontot hozott.

Hogy miért makacsolta meg magát a ló, az kérdéses, mindenesetre az állatvédők szerint a versenyző trénere, Kim Raisner rosszul bánt az állattal, többször is megütötte a lovat, és ugyanerre kérte Annikát is, amikor Sain Boy nem indult el időben. Egyébként még az olimpia alatt diszkvalifikálták Raisnert, a lóért pedig mindeközben többen is bejelentkeztek, köztük az Agymenők sztárja, Kaley Cuoco, aki remek lovas és saját lovardája is van 25 lóval.

A színésznő szerint a tréner és a versenyző szégyent hozott a sportágra azzal, ahogy a lóval bántak, így ha kap egy árat, már megy is az állatért, hogy olyan életet élhessen, amilyet megérdemel - írja cikkében a Just Jared.