Ki gondolta volna? Rejtett tehetségek a királyi családban

Vannak emberek, akik híresnek születnek, nevüket egy egész világ ismeri, ilyenek például a brit uralkodócsalád tagjai is, akiknek nem volt szükséges kiemelkedőnek bizonyulni bármiben is, rangjukból és neveltetésükből fakadóan mégis lehetőségük nyílt kipróbálni magukat különböző területeken és kiaknázni a bennük rejlő tehetséget – írja a People.

II. Erzsébet a profi fotós és hobbi autószerelő

Manapság már csak Katalin hercegné kattintgatja a fényképezőgépét, de korábban a brit uralkodó is nagy szerelmese volt a fotózásnak. Sőt, néha még most is el lehet csípni a királynőt, amint különböző eseményeken az első sorból, a kamera lencséje mögül szemléli a történéseket.

Nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy Őfensége az 1940-es években, a második világháború idején csatlakozott egy női alakulathoz, akik önkéntesként segítették hazájukat. II. Erzsébet itt szeretett bele az autószerelésbe és a háború után is szívesen bütykölte a család autóit szabadidejében.

Károly herceg, a muzsikus

Sokan nem tudják, de a királynő és Fülöp herceg legidősebb gyermeke, a trón várományosa több hangszeren is megtanult játszani fiatal korában. A legtehetségesebbnek csellóban bizonyult, be is hívták Írország legrégebbi egyetemének a dublini Trinity College zenekarába.

Vilmos herceg és Harry herceg cirkuszi mutatványa

Károly és Diana fia Vilmos 2020. januárjában egy írországi körút során mutatta be zsonglőrtudományát, bár a negyedik labdával már meggyűlt a baja. A zsonglőrködés családi vonás lehet, mert Harry herceg is profin dobál a levegőbe kettőnél több gömböt.

Katalin hercegné a sportok és a méhek koronázatlan királynője

Azt már tudjuk, hogy a hercegné szívesen áll a kamera másik oldalán, de sportos oldalát nem sokan ismerik, pedig Vilmos felesége rajong a testmozgásért. Kitűnően teniszezik, szereti a hegymászást és profi vitorlázó. Másik nagy szenvedélye a méhészet, de gyermekei miatt erről a hobbiról letett, amíg nagyobbak nem lesznek.

György herceg és Sarolta hercegnő, az ifjú tehetségek

Vilmos és Katalin tündéri csemetéinek, fiatal koruk ellenére, máris kezd kibontakozni a tehetsége. A nyolcéves György herceg például nagyon szeret balettozni, ami az iskolájában a tanterv részét képzi, a hatéves Sarolta pedig ha folyékonyan még nem is, de meglepően jól beszél spanyolul, amit egyik dadája segítségével sajátított el.