Cameron Diaz elárulta, miért fordított hátat Hollywoodnak

Mások irányították az életet, aki ráadásul sokszor nem az ő érdekét képviselték.

Cameron Diaz. Fotó: MTI/EPA

Cameron Diaz most Kevin Hart podcast műsorában mesélt ismét a döntéséről, miszerint nem kér többet a színészetből. A sztár eddig a családalapításra fogta a pihenőt, most azonban elárulta, hogy kezdte úgy érezni, már nincs ráhatása a saját életére – írja a Buzzfeed.

Ha egy valamit csinálsz kiemelkedően és nagyon sokáig az életedben, rájössz, hogy semmi másra nem koncentrálsz. Az életem minden részét, a pénzügyeim is valaki más kezelte.

- emlékezett vissza a filmcsillag, aki ráadásul később rájött, hogy az életében lévő emberek nem mindig az ő érdekeit képviselik.

Egyszerűen azt akartam, hogy én irányítsam a saját életem. A napi rutinomat most én alakítom. Ez a legjobb érzés, ismét egésznek érzem magam.

Három évvel ezelőtt megdöbbentette a Cameron Diaz rajongókat, amikor barátnője, Selma Blair lenyilatkozta, hogy a színésznő végzett a színészkedéssel, és nem tervezi, hogy valaha is visszatér a széles vászonra.

Cameron tíz évvel ezelőtt ment hozzá Benji Maddenhez, akivel igen ritkán látni nyilvános eseményen, főképp azért, mert látszólag nem kér a csillogó világból. A színésznő az elmúlt években többször is elmondta, hogy jelenleg a gyereknevelés számára a legfontosabb, és az anyaszerep az egyetlen, ami érdekli, de sok rajongó azt várta, hogy idővel ez majd változik. Azonban ahogy most is, a színésznő leszögezte, hogy egyáltalán nem hiányoznak neki a forgatások. Diaz tavaly hívta életre organikus bor márkáját, az Avaline-t, ami ki is tölti minden szabadidejét.