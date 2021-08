Sarah Jessica Parker ruhájáról beszél most mindenki

Megosztás Tweet



A színésznő Szex és New York folytatásának forgatásán látható a vitatott darabban.

Nyár elején elkezdődtek az And Just Like That címre keresztelt széria felvételei New Yorkban, azóta pedig az internetet sebtiben elkapott lesifotók árasztották el forgatásról.

Az egyik képen a főszereplő Carrie Bradshaw-t alakító Sarah Jessica Parker egy sikkes farmeringben és mintás ruhában látható, a rajongók pedig majd megőrültek a látványtól, mivel a népszerű amerikai márka a Forever 21 egy hasonló szettel rukkolt elő az elmúlt hetekben, ezért rögtön mindenki arra következtetett, hogy a stylistok ezúttal egy pénztárca barátabb ruhát választottak a színésznőnek, amit a sorozat rajongói is könnyedén beszerezhetnek.

Sajnos azonban hamar kiderült, hogy a szett a RAGA nevű márkától származik, ami bár jelentősen drágábban árulja termékeit, a Sarah Jessica Parker által viselt ruhát így is pillanatok alatt elkapkodták a webáruházból – írja a JustJared.

A tíz részesre szánt folytatás felvételei jelenleg is zajlanak a Nagy Almában, de egyelőre nincs pontos dátuma az HBO Maxon való debütálásának.