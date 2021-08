J. Lo és Ben Affleck keresik közös álomotthonukat

Megosztás Tweet



A gerlepár házvadászatba kezdett Los Angelesben.

Az 52 éves énekesnő és a 48 éves színész hónapokig húzták a sajtó előtt a mézesmadzagot, mire végre hivatalosan is bejelentették, hogy egy párt alkotnak. A leleplezést Jen születésnapjára tartogatták, amikor is Lopez egy fotósorozat részeként kitett egy csókolózós képet szerelmével.

A korát meghazudtolóan kinéző énekesnő pár hete felszámolta malibui otthonát és ikergyerekeivel, a 13 éves Emme-mel és Max-el Los Angelesbe költözött, hogy közelebb lehessenek családjával a színészhez, de most, hogy kapcsolatukat hivatalossá tették, készen állnak egy közös otthon vásárlására is.

Éppen ezért Jen és Ben több ingatlant is megnéztek az elmúlt napokban, amik közül az egyik egy közel huszonötmilliárd forint értékű kúria tizenkettő hálószobával és huszonnégy fürdőszobával. A Just Jared cikke szerint, az otthon egy 3500 négyzetméteres telken helyezkedik el, ahol a főépületen kívül, található még egy fedett sportkomplexum kosárlabdapályával és bokszringgel, több vendégház és egy nyolcvan férőhelyes parkoló is.

Anno a kétezres évek álompárjaként emlegették a Bennifer párost, de szerelmük nem sokkal az eljegyzés után kifulladt, most azonban onnan folytatják kapcsolatukat, ahol annak idején abbahagyták.