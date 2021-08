Simon Cowell szavai megindították a súlyos rákkal küzdő tehetséget

Az America’s Got Talent egyik versenyzője, a harmincéves Nightbirde művésznéven tevékenykedő Jane Marczewski nemrégiben a közösségi médián keresztül jelentette be, hogy nem folytatja tovább a műsort, miután súlyosbodott az állapota.

Angyali hangjával a bírák egyik legszigorúbb tagját, Simon Cowellt annyira meghatotta az előválogató során, hogy a „Golden Buzzer” gombbal azonnal az élő műsorba jutott.

- írta Jane korábban közösségi oldalán, aki úgy érezte, sokakat cserben hagyott.

Mindeközben a műsor elődöntői elkezdődtek, az első adásban pedig mindenki meglepetésére Jane-t is felhívták, akit Cowell meleg szavakkal biztatott:

Mikor utoljára beszéltünk, meghoztál egy döntést, helyesen, hogy az egészséged most fontosabb, és akkor azt mondtad, hogy úgy érzed, cserbenhagytad az embereket. Most pedig szeretném neked elmondani, mindannyiunk nevében, hogy egyáltalán nem hagytál minket cserben. Még ha nem is tudtad magad megméretni, te máris győztes vagy.