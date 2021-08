Gal Gadot tényleg Csodanő! Meg sem látszik alakján, hogy nemrég szült

Megosztás Tweet



Szerencsés genetikával van megáldva a három gyermekes sztáranyuka.

Gal Gadot delfinlesen volt a hétvégén, melyről nem volt rest fotót is kirakni, ami egyben az első majdnem teljes alakos képe harmadik gyermekének születése óta. Lenyűgöző, hogy szinte nyoma sincs a kilenc hónapos várandósságnak a színésznőn, ránézésre lapos hassal pózol a hajó fedélzetén.

Galnak júliusban született meg kislánya, Daniella, így továbbra is a női nem dominál majd a családban, de hát Wonder Womantől, az amazonok királynőjétől mi mást is várhatnánk.

A Csodanő és férje, Yaron Varsano 2008-ban házasodott össze. Gal kifejezetten ügyel arra, hogy magánéletét és csemetéit a lehető legtávolabb tartsa a rivaldafénytől.

A színésznőt legközelebb a Kleopátra című filmben láthatjuk, melynek néhány jeleneteit várandósan forgatta, mely vélhetően nem fog szemet szúrni, ahogyan ezt előző terhességénél is ügyesen megoldották a Wonder Woman utómunkálatai során.