Erzsébet királynő fia állítólag korábban megerőszakolt egy 17 éves fiatal nőt

“Felelősségre vonom András herceget azért, amit velem tett” – írta közleményében Giuffre.

Hozzátette: a befolyásosoknak és a gazdagoknak is felelniük kell tetteikért. Kiemelte: szeretné megmutatni az áldozatoknak, hogy nem muszáj némaságban és rettegésben élni, és visszaszerezhetik az életük feletti uralmat, ha felszólalnak és igazságot követelnek. András herceg szóvivői és jogászai egyelőre nem kommentálták az ügyet.

A brit uralkodócsalád tagja 2019-ben a BBC brit műsorszolgáltatónak azt mondta: nem emlékszik rá, hogy találkozott volna vádlójával, és határozottan tagadta a nemi erőszakra vonatkozó állításokat. A jelenleg 61 éves András herceg a legbefolyásosabb emberek egyike, akik kapcsolatban álltak Jeffrey Epsteinnel, akit a manhattani ügyészség 2019 júliusában több tucat lány és nő szexuális kizsákmányolásával vádolt meg. Epstein később öngyilkos lett a börtönben. Epsteint korábban már elítélték egy 14 éves lány ellen elkövetett szexuális bűncselekmény miatt.

Prince Andrew is being sued for sexual assault. https://t.co/nrLMQOfJ0z

