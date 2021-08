A Szellemekkel suttogók szépségét megviseli harmadik terhessége

Megosztás Tweet



Jennifer Love Hewitt őszintén vall a nehézségekről, amivel a várandósság jár.

Jennifer Love Hewitt (Fotó: Instagram/@jenniferlovehewitt)

Jennifer Love Hewittnak a friss Instagram sztorija alapján már csak pár napja lehet a kiírt időpontig, így hamarosan a karjaiban tarthatja harmadik gyermekét. Jen szó szerint tűkön ül, ugyanis nem viselte túl jól az utóbbi heteket. Közösségi oldalán többször is együttérzését fejezte ki a kismamáknak, aki vele együtt nyáron várják babájukat, nem tudnak aludni a hőségtől, a refluxtól, és mindemellett még a nagyobb gyermekeikről is gondoskodniuk kell -írja a Hello magazin.

Jennifer a férjével, a szintén szakmabeli Brian Hallisay-vel még 2012-ben egy közös forgatás, az Ügyféllista című sorozat alatt ismerkedtek össze, majd egy év múlva összekötötték az életüket. Első gyermekük, a most hétéves Autumn 2013-ban született, kisfiuk Atticus pedig 2015-ben.

A sorozatsztár egy korábbi interjúban elmesélte, hogy egyáltalán nem terveztek harmadik csöppséget, ezért igencsak meglepődtek férjével, amikor pozitív lett a terhességi teszt.

Határozottan nem számítottunk rá, hogy ebben az őrült évben, ilyen fantasztikus és izgalmas hírt tudunk majd megosztani, de már van két csodás csemeténk, akik nagyszerű példát tudnak majd mutatni kistestvérüknek, ezért egy cseppet sem aggódunk.

A színésznőt legutóbb a 911 L.A. sorozatban láthattuk, legközelebb pedig a Pups Alone című karácsonyi vígjátékban fog feltűnni. Hewitt még egy korábbi interjújában, arra kérdése válaszolva, miért nem szerepel már annyit mint régen, árulta el, hogy gyermekei születése óta, csak akkor hajlandó elvállalni munkákat, ha mellette családjára is teljes figyelmet tud fordítani.