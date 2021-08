Bruce Springsteen lánya érmet nyert az olimpián

A legendás zenész lányának van miért büszkének lennie, ugyanis a dobogó második fokára állhattak fel csapatával. A tornát Svédország nyerte, de egészen az utolsó akadályig szoros volt a mezőny, fej-fej mellett haladt a két csapat, végül az utolsó ugratónál a svédek egy másodperces előnyre tettek szert, amivel megnyerték a versenyt – írja a JustJared.

Az ezüst érmes olimpikon, Jessica Springsteen szinte az egész gyermekkorát lóháton töltötte, így komoly sikereket ért el a sportágban. A 29 éves sztárcsemete országa top sportolói közé tartozik, és olyan versenyeken képviselte Amerikát, mint a FEI Nemzetek Kupája 2020-ban, 2018-ban és 2014-ben. Mindemellett első helyezést ért el a 2014-es American Gold Cupon, 2016-ban pedig első ízben nyert meg egy ötcsillagos Grand Prix versenyt.

Jessica édesanyja, Patti Scialfa szintén a lovak szerelmese volt, tőle örökölte a sport iránti rajongását.

Nagyon kicsi koromban, négyévesen kezdtem el lovagolni. Anyukám mindig is szeretett volna, így amikor New Jersey-be költöztünk, elkezdett órákat venni. A házunkkal szemben volt az egyik legelismertebb junior edző istállója, és én is azonnal beiratkoztam.