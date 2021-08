Titokban oltár elé állt Carrie Bradshaw nagy szerelme

John Corbett a Szex és New York jófiúja, aki Aidan Shaw-t alakította a kétezres évek népszerű sorozatában, tavaly decemberben, karácsony környékén titokban összekötötte életét Bo Derek színésznővel, akivel már két évtizede egy párt alkotnak – írja a JustJared.

A hatvanéves színész egy beszélgetős műsor vendégeként, videochaten jelentkezett be az adásba, ahol megmutatta a gyűrűjét és néhány részletet is elárult az esküvőjükről.

John Corbett reveals exclusive breaking news about his relationship with Bo Derek to the hosts, including his good pal @MrJerryOC 💍 pic.twitter.com/tP1lfjmPL7

