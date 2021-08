Romantikus kiruccanással ünnepli 40. születésnapját Meghan hercegné

Megosztás Tweet



A korábbi pletykákkal ellentétben, nem sztárokkal, hanem családjával ünnepel.

(Fotó: MTI/EPA-AAP/Julian Smith)

Meghan hercegné szerdán belépett a negyedik x-be, azonban a nagy felhajtás elmarad, már csak azért is, mert egy hónappal ezelőtt adott életet második gyermekének, Lilibet Diana Mountbatten-Windsornak.

S bár a pici és a kétéves fia, Archie most minden idejét kitöltik, Harry a Page Six információi szerint egy romantikus kiruccanást szervez feleségének, ahova vélhetően a csemeték is velük tartanak.

Korábban azt pletykálták, hogy Oprah híres partiszervező ismerőse, Colin Cowie rendezi meg sztárok meghívásával Meghan szülinapját, de ezt a párhoz több közel álló forrás is hamar megcáfolta, felhívva a figyelmet arra a nem kis apróságra, hogy Kaliforniában a koronavírus miatt még mindig szigorú szabályozások vannak érvényben, így ekkora rendezvény nem is lenne megrendezhető.

A királynő a család hivatalos oldalán, valamint Katalin és Vilmos is felköszöntötték oldalaikon a hercegnét, aki az utóbbi időben Harryvel együtt egyáltalán nem kímélte a családot. A pár tavaly kilépett a családi kötelékből és Amerikába költözött, és a kapcsolat tovább romlott idén márciusban, amikor a herceg és a hercegné világszerte óriási vihart kavaró interjút adott a CBS amerikai televíziónak.

Harry és Meghan egyértelműen a királynőnek tett békülékeny gesztust második gyermekének elnevezésével, aki pár napja hivatalosan is felkerült a királyi család trónöröklési rangsorába nyolcadikként, bátyja, a 2 éves Archie mögé.