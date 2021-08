Még láthatta érmet nyerni lányát, majd elhunyt az olimpikon édesanyja

A sportoló alig pár napja állhatott fel a dobogó második fokára és vehette át az ezüstérmet női súlylökésben, mikor értesült édesanyja távozásáról. A szomorú hírt Saunders edzője osztotta meg először Twitteren, majd nem sokkal később Raven is kitett egy bejegyzést, amiben bejelentette, hogy visszavonul a közösségi média platformokról – írja a JustJared.

Hoping off social media for a while to take care of my mental and my family. My mama was a great woman and will forever live through me. My number one guardian angel 🙏🏾 I will always and forever love you. https://t.co/XWOjE56EjI

