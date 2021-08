Reese Witherspoon akkorát kaszált, hogy már dolgoznia sem kellene többet

Megosztás Tweet



Közel 270 milliárd forintnak megfelelő dollárért adja el produkciós cégét a színésznő.

Eladja produkciós cégét Reese Witherspoon Oscar-díjas amerikai színésznő, producer; amerikai médiaértesülések szerint az üzlet több százmillió dollár értékű.

A Hello Sunshine nevű vállalat egy újonnan létrehozandó médiavállakozás része lesz, amelyet a Blackstone befektetési vállalat támogat - jelentették be kedden a vállalkozások. Az új médiavállalatot Kevin Meyer és Tom Straggs, a Disney két egykori igazgatója fogja vezetni, Witherspoon is tagja lesz az igazgatótanácsnak.

Iparági elemzők szerint a Blackstone-nal kötött szerződés mintegy 900 millió dollár értékű lehet - írta a The Wall Street Journal amerikai üzleti napilap és a CNBC televízió.

A 45 éves színésznő, producer közölte, hogy a Blackstone-nal való együttműködéssel "vállalkozása hatalmasat lépett előre". Az új közös médiavállalat lehetőségeket teremt arra, hogy "több szórakoztató, hatásos és tanulságos történet" meséljen el a nőkről világszerte - írta közleményében Witherspoon, aki 2016-ban alapította meg vállalkozását.

A produkciós cég olyan tartalmakat, filmeket és televíziós sorozatokat készített, amelyek középpontjában a nők álltak, köztük a Hatalmas kis hazugságok és a Kis tüzek mindenütt című sorozatok.