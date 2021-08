Egy egész stadion kevés volt, hogy elkapják a pályán randalírozó macskát

Váratlan vendég érkezett minap a Yankees stadionjába, ugyanis a sportolók között egyszer csak feltűnt egy kóbor macska, aki azonnal ellopta a show-t, elterelve a figyelmet a játékról és a játékosokról egyaránt – írja a People.

Amint a pályára tette a mancsait, kezdetét vette a fogócska, de tíz szervező sem tudta útját állni a szapora léptű állatnak, aki fürgén cikázott át az emberek lába között. Az esetről készült videón látszik, hogy többen a nyomába eredtek a cicának, amitől szegény meg is ijedt és végül néhány perc kergetőzés után a macska önként távozott a pályáról, megadva az esélyt a baseballozni szándékozó New York Yankees és ellenfelük, a Baltimore Orioles játékosainak.

A labdajáték egyébként több állat számára is igen népszerű lett az utóbbi időben, ugyanis a Washington Nationals meccsén egy imádkozó sáska landolt a csapat egyik tagjának sapkáján, és magát nem zavartatva ücsörgött a játékos fején, még akkor is, amikor a sportoló éppen pályán volt.

Whatever you do, don't tell Victor Robles that he's playing CF with a praying mantis on his head.@Victor__Robles // #NATITUDE pic.twitter.com/o3P0yE68cC

— Washington Nationals (@Nationals) August 3, 2021