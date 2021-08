Britney Spears orvosai is apja eltávolítását javasolják

Megosztás Tweet



Az új dokumentumok alapján azt reméli az énekesnő, hogy a bíró, az ő javára dönt.

Mint ismeretes, Jamie Spears egészen 2019-ig felügyelte lánya, Britney Spears vagyonát és a magánéletét érintő kérdéseket, de egészségügyi gondjai miatt, utóbbiról lemondott, így ettől az évtől, Jodi Montgomery vette át Britney személyi felügyeletét. Az énekesnő a bírósághoz fordult annak érdekében, hogy vegyék el apjától a gyámság jogát, amelyet tizenhárom évvel ezelőtt, 2008-ban labilis mentális állapota miatt ítéltek neki. A kérelmet 2020 novemberében nyújtotta be Britney ügyvédje, Samuel D. Ingham arra hivatkozva, hogy a popsztár fél az apjától, és nem lép fel többé, ha továbbra is Jamie Spears a gyámja. Ezt a bíróság azonban elutasította.

Britney Spears az MTV VMA-n. Fotó: MTI/EPA

A 39 éves énekesnő a napokban ismét felszólalt a bíróság előtt, már maga választotta új ügyvédje jelenlétében, és arra kérte a bíróságot, hogy apját végre vonják felelősségre gyámsággal való visszaélés miatt.

Azért vagyok itt, hogy megszabaduljak az apámtól, és megvádoljam őt gyámsággal való visszaéléssel. Szeretném, ha kivizsgálnák az ügyet, mert azzal, hogy ekkora hatalmat adtak Jamie Spears kezébe, felruházták arra is, hogy tönkretegye az életemet. Minden egyes nap rettegtem apámtól. Féltem, hol és mikor fog részegen felbukkanni és valaki ennek az embernek a kezébe tette az én életemet.

Most a popsztár orvosai is megszólaltak az üggyel kapcsolatban, akik Britney pártját fogják. Jodi Montgomery nyújtotta be a TMZ-hez is eljutott dokumentumokat a bíróságra, melyben több szakorvos is azt javasolja, hogy Jamie Spearstől véglegesen vegyék el a gyámságot. Jelenleg a Britney jogi képviselője is ebben lát némi reményt, hátha a bíró is jobb belátásra tér az orvosi vélemények alapján.