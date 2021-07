Nyolcvan éves lett Paul Anka, a legszebb szerelmes számok szerzője

Megosztás Tweet



Paul Anka nevéhez olyan örökzöld slágerek fűződnek, mint a You Are My Destiny, a Diana vagy a My Way.

Paul ANKA kanadai énekes megérkezik az ENSZ Gyermekalapjának, az UNICEF-nek a báljára Los Angelesben 2009. december 10-én.(MTI/EPA/Paul Buck)

A legendás zenész már kiskorától zongorázott, a templomi kórusban énekelt, és még tizennégy éves sem volt, amikor elkötötte anyja autóját, hogy részt vehessen egy tehetségkutató versenyen – büntetést csak azért nem kapott, mert díjjal tért haza. Apja az év végén még New Yorkba is elengedte, így minden bátorságát összegyűjtve bekopogtatott az A&R kiadó vezetőjéhez, és elénekelte neki Diana című szerzeményét és azonnal szerződtették. A szerelmi vallomás, amelyet egy csak látásból ismert bébiszitterhez írt, 1957-ben az Atlanti-óceán mindkét partján listavezető lett, húszmillió példány kelt el belőle. A tizenhat éves, de még annyinak sem látszó srác ontotta a dallamos slágereket, mint a Put Your Head on My Shoulder, a Cinderella, a Crazy Love és persze a You Are My Destiny.

Húszévesen "kiöregedett" a tinibálvány szerepkörből, ráadásul Amerikába is megérkezett a Beatles, közönsége elfordult tőle, a kiadók ejtették. Ugyanakkor vigasztalhatta, hogy már nagykorúságának elérése előtt milliomos volt, lemezcéget igazgatott. Az üzletembernek sem utolsó Anka 250 ezer dollárért visszavásárolta dalainak jogdíjait, a zeneszerzői pályára kezdett összpontosítani, és ezen a téren legalább olyan sikeres lett, mint előadóként.

Ő írta például a The Tonight Show című tévéműsor főcímzenéjét, és egyedül ebből évente egymillió dollár jogdíjat zsebelt be, az ő szerzeménye Tom Jones egyik legnagyobb slágere, a She's a Lady. A színészetbe is belekóstolt, A leghosszabb nap című háborús filmben nem csak szerepelt, a címadó dalt is ő írta és adta elő.

Franciaországban talált rá első feleségére és egy slágerre, amelynek angol szöveget írt. A My Way Frank Sinatra pályafutásának talán legnagyobb sikere és a világ egyik legtöbbször feldolgozott dala lett, még Sid Vicious, a Sex Pistols basszusgitárosa is elénekelte. Emellett az ő szerzeménye Buddy Holly egyik utolsó slágere, az It Doesn't Matter Anymore, a Puppy Love pedig Donny Osmond védjegye lett, és mint kiderült, Michael Jacksonnal közösen írták Jackson utolsó slágerét, a This Is It-et.

Anka előadóként 1974-ben, egy évtized után szerepelt ismét a slágerlistán (You're) Having My Baby, majd egy év múlva Times of Your Life című dalával. Pályafutásának 55. évfordulóját duettalbummal tette emlékezetessé, és idén ismét a listák élére került a Put Your Head on My Shoulder új, Olivia Newton-John társaságában előadott változata. A zenész, aki már Budapesten is fellépett, ma is tevékeny, a tervek szerint jövőre ismét turnéra indul.

Paul Anka mintegy 120 albuma tízmilliónál több példányban kelt el világszerte, nem számítva a kislemezeket, egyedül vagy másokkal 900 dalt írt. A bulvársajtónak sokáig semmilyen témát nem szállított, 2000-ben aztán több mint három évtizednyi boldognak tetsző házasság után elvált feleségétől, hogy elvegye személyi edzőjét. Ez a házassága csak két évig tartott, de 2016-ban harmadszor is megnősült, első két házasságából hat gyermeke született.