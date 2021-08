Drasztikus fogyásának okáról vallott Rebel Wilson

Megosztás Tweet



A színésznő nagyon szeretne édesanya lenni, és így sokkal jobbak az esélyei.

Az ausztrál színésznő, Rebel Wilson nem egészen egy év alatt 30 kg súlyfeleslegtől szabadult meg. Ekkora fogyás egy átlagembernél is drasztikusan hat, egy híres színésznőnél azonban más kérdéseket is felvet.

Nem véletlen, hogy eljött az idő arra is, hogy rajongói kérdésekre válaszoljon, ahogy ezt most az Instagramon meg is tette. A leggyakoribb kérdés az volt, hogy miért döntött az ilyen mértékű fogyás mellett.

“Amikor a nőgyógyászommal beszélgettem a termékenységről és a meddőségről, akkor azt a felvilágosítást adta, hogy sokkal nagyobb eséllyel indulok ezen az úton, abban az esetben, ha elkezdek lefogyni. Ez elsőre borzasztóan rosszul esett tőle. De aztán rájöttem, hogy neki van igaza. Most sokkal jobban és egészségesebbnek érzem magam.”

– kezdte döntését megindokolni Rebel.

„Mindig is halogató típus voltam, 19 évesen kezdtem el a színészetet, ami elég kései döntés, majd 30 évesen érkeztem Amerikába, ami szintén elég későinek számít. Miért ne lettem volna a saját egészségem témájában is ennyire halogató?” - érvelt a JoJo nyuszi, a Koszorúslányok, valamint a Tökéletes hang színésznője, Rebel Wilson.