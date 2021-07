Károly herceg is kiröhögte az esernyőjével viaskodó Boris Johnsont - VIDEÓ

Megosztás Tweet



Boris Johnson, brit miniszterelnök egy stafforshire-i emlékműavatáson harcolt esernyőjével a walesi herceg és a belügyminiszter szórakoztatására.

A Channel 5 News osztotta meg Facebook-oldalán, ahogy Boris Johnson az esernyőjével küzd a brit rendőri emlékmű felavatásán a staffordshire-i a National Memorial Arborétumban.

Az eset során a belügyminiszternek, Priti Patelnek akarta felajánlani esernyőjét, amit először felhúznia nem sikerült, majd nyitva tartania, de a szél is ellene dolgozott. Priti Patelt és Károly herceget is feletébb szórakoztatta a miniszterelnök és az esernyő harca, de még Boris Johnson is humorosnak találta saját küzdelmét.

Címlapfotón: Boris Johnson, brit miniszterelnök (Fotó: EPA/ANDY RAIN / POOL)