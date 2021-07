Paris Hilton téves gólyahíre felrobbantotta az internetet

A Page Six nagyon mellé lőtt, amikor kedden exkluzív hírként írták meg, hogy Paris Hilton első gyermekét várja vőlegényével, Carter Reummal, miután sikeres meddőségi kezelésen esett át.

A híresség azonban maga tett pontot a pletykára, saját podcastműsorában, a This Is Parisben.

Kb. 3000 üzenetre ébredtem. Igen hármasikreket várok... Nem, nem vagyok terhes, és amíg nem viseltem a menyasszonyi ruhámat, nem is leszek.

- idézi a celebet a Vulture.

Bár a pár eljegyzése óta a gyermekvállalást tervezgeti, egyelőre nincs gólyahír. A korábbi interjúk alapján egyébként sem a hagyományos módon tervezi első gyermeke érkezését az örökösnő, aki ikrekről álmodik, emiatt a lombikbébi programban gondolkodik. Paris pár évvel ezelőtt Kim Kardashian tanácsára lefagyasztatta a petesejtjeit, és hozzá a hasonlóan a béranyaság is terítéken van.

Paris nemrégiben a Variety magazinban fejtette ki, mennyire vágyik az anyaságra:

A magánéletem mindig is katasztrofális volt, így a pénz számomra mindig is a szabadságot és a függetlenséget jelentette. Ez volt az életcélom. És most, hogy a elképesztően boldog vagyok, már nem érdekelnek a milliárdok, annál inkább a kisbabák.